Al bar con un grosso paio di forbici: denunciato Bloccato e disarmato un uomo a Lauro

I carabinieri della Stazione di Lauro hanno denunciato un 38enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Era quasi mezzanotte quando alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di un uomo all’interno di un bar, in evidente stato di alterazione ed in possesso di un paio di grosse forbici.

Il comandante della Stazione ed un altro militare hanno raggiunto il locale e, sebbene fossero in borghese, sono stati riconosciuti dall'uomo, che ha provato a svignarsela, senza riuscirvi. Il 38enne non è stato in grado di giustificare il possesso delle forbici.