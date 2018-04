Montoro, abusi edilizi: cinque denunce L'operazione dei carabinieri forestali. Nel "mirino" dell'Arma una ditta edile.

di AnFan

Abusi edilizi per violazione del vincolo paesaggistico: sono state denunciate cinque persone a Montoro. Un'operazione “firmata” dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) di Avellino.

Secondo gli investigatori gli indagati avrebbero realizzato un parcheggio di circa 550 metri quadri su un’area che si trova a meno di centocinquanta metri dal “Vallone Solofrana” (iscritto nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Avellino).

La struttura collegata alla sede di un'impresa edile locale è delimitata da quattro mura in cemento che sarebbero state costruite senza i permessi al Genio Civile. La pavimentazione del parcheggio, realizzata in conglomerato bituminoso sul quale erano già state tracciate le strisce bianche delimitanti i posti, al momento del controllo era coperta con uno strato di terreno fresco: così è stato ipotizzato anche il reato di gestione illecita dei rifiuti per aver impiegato terreno vegetale senza la documentazione prevista. E' stato così eseguito anche in sequestro preventivo dell'area.