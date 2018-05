Valle Caudina, incidente fra 3 auto e palo della luce divelto Il rocambolesco sinistro è avvenuta a San Martino Valle Caudina. Coinvolte due Punto e una Audi.

di AnFan

Qualche attimo di paura, ma nessun ferito nel bilancio dell'incidente che si è registrato in mattinata a San Martino Valle Caudina, in via Ciampino, direzione Montesarchio. Coinvolte tre auto: si tratta di due Punto, una nera e una bianca, e di un'Audi scura. Una delle vetture ha anche divelto un palo dell'Enel prima di frenare la sua corsa. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti il personale del 118 della Misericordia di Cervinara, i volontari della Protezione Civile e i carabinieri della stazione locale; ai militari il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto e stabilire eventuali colpe. Fortunatamente nessun ferito. Anche se il rocambolesco incidente non è passato inosservato nel piccolo comune caudino.