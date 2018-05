Pestata e trovata sanguinante nel market: arrestato il figlio Moschiano. La madre ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita per soldi.

di Andrea Fantucchio

L’hanno trovata con il naso e la bocca sanguinanti, terrorizzata e distesa a terra. Scioccata ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita dal figlio. “Se urli te ne dò ancora!”, così avrebbe urlato il ragazzo prima di chiudere porte e finestre. E’ accaduto ieri mattina mattina. Secondo la testimonianza della signora il litigio è scoppiato nell’abitazione che i due condividono a Moschiano, comune irpino nel mandamento baianese. Alla base dell’aggressione ci sarebbe una richiesta di soldi del figlio non esaudita dalla madre. I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Baiano, diretta dal comandante Gianluca Candura, hanno chiamato un’ambulanza. La donna è stata poi trasferita in ospedale a Nola. Per lei un trauma cranico e una prognosi di quindici giorni.

La vittima - nella sua testimonianza - ha aggiunto di essere riuscita a sfuggire approfittando di un momento di distrazione del figlio. Ha poi trovato rifugio in un supermercato che si trova poco distante dalla sua abitazione. E’ lì che i carabinieri l’hanno trovata e soccorsa. Quando sono arrivati, secondo il racconto dei militari, il figlio era ancora presente e incurante degli uomini in divisa avrebbe continuato a minacciare la donna. Così è scattata una perquisizione personale seguita da un’ispezione domiciliare. I carabinieri hanno trovato in casa documentazione legata a un soggiorno dell’uomo in un istituto di igiene mentale del nolano presso il quale sarebbe stato in cura.

E’ seguito l’arresto del sospettato già noto alle forze dell’ordine per episodi di violenza simili. Questa mattina l’indagato sarà processato per direttissima. In aula, dinanzi al giudice Lorenzo Corona, saranno ascoltato il comandante dell’aliquota baianese Leopoldo Ferrante e poi proprio il 28enne che avrà l’occasione, se vorrà, di chiarire la sua posizione. Toccherà quindi al magistrato decidere se confermare la misura cautelare.