Montoro, sventata truffa dell'orologio: 45enne nei guai L'operazione dei carabinieri di Montoro Superiore. Le presunte vittime erano due anziani.

di AnFan

Lo hanno fermato prima che potesse «rifilare» un orologio di scarso valore a una coppia di anziani, spacciandolo per un «pezzo di valore». Questo almeno è quanto sostengono i carabinieri di Montoro Superiore che hanno fermato e poi denunciato un 45enne napoletano per truffa. Alla base della supposizione investigativa il racconto delle vittime: hanno raccontato di come il sospettato si fosse spacciato per un loro vecchio conoscente prima di proporre l'acquisto dell'accessorio. I militari hanno anche sequestrato dodici orologi nella Mercedes del 45enne parcheggiata nelle vicinanze. E' stato poi proposto anche il foglio di via.