Tir contro le barriere sull’A16: 48enne in ospedale|Foto Il violento incidente ieri notte fra Grotta e Benevento. Il gasolio si è versato sull’asfalto.

di Anfan

La parte anteriore del tir era distrutta a causa dello schianto col miro. I vigili del fuoco hanno trovato il 48enne scosso e dolorante. Così è partita la chiamata al 118. Il personale medico ha trasportato l’uomo in ospedale in codice rosso. Dove gli specialisti della struttura gli hanno prestato le prime cure è stabilizzato le sue condizioni. L’autoarticolato sul quale viaggiava, per cause da accertare, è sbandato finendo contro il muro pochi minuti prima della mezzanotte di ieri lungo la A16 fra Grottaminarda e Benevento. A causa del l’urto il gasolio nel serbatoio si è versato sull’asfalto. Fortunatamente non ha preso fuoco. I pompieri hanno liberato la carreggiata di marcia e poi messo in sicurezza la zona.