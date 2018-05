Sotto effetto di alcol e droga fa un incidente con auto rubata Nella notte

Un trentenne di origini marocchine e residente nella provincia di Salerno è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Baiano poiché ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti ed alcool.

I fatti sono accaduti nel corso della notte a Lauro. L'uomo mentre era alla guida di un’utilitaria rubata in mattinata a Scafati, ha provocato un sinistro stradale, collidendo con un’altra autovettura.

Sul luogo dell’incidente, fortunatamente senza feriti gravi, prontamente è intervenuta la pattuglia della Stazione di Quindici, già impegnata in quell’area .

Successivi accertamenti hanno permesso di accertare che il giovane straniero al momento dell’incidente era sotto effetto di alcool e cannabinoidi.

Per l'uomo denuncia e ritiro di patente. E' stato proposto per l’emissione della misura di prevenzione del Rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio.

L’autovettura è stata restituita all’avente diritto.