Pratola Serra, abusi edilizi: tre indagati Nel mirino dei carabinieri forestali opere edilizie che violerebbero il vincolo del Vallone Grande

di Andrea Fantucchio

Continua l'inchiesta dell'Arma irpina sulle violazioni dei vincoli paesaggistici. Nel «mirino» del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) di Avellino sono finite alcune opere edilizie costruite a Pratola Serra, nella zona «Acquaviva-Colle del Noce». Sono state denunciate tre persone (due proprietarie del fondo e l'esecutore degli interventi contestati) che per gli investigatori sarebbero responsabili della costruzione di alcuni manufatti edificati senza gli adeguati permessi e in una zona vicina più di centocinquanta metri al Vallone Grande: iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Avellino. Le presunte irregolarità sono relative a un piazzale e cinque terrazzamenti realizzati su un'area che copre più di 7200 metri quadrati di estensione. Zona sequestrata così come l'escavatore utilizzato per la realizzazione di lavori. Durante i controlli i carabinieri sono stati affiancati dall'ufficio tecnico comunale.