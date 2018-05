Prof rimprovera studente sul motorino e viene schiaffeggiato Avellino. E' accaduto questa mattina nello spiazzale dell'Itis Guido Dorso.

di Andrea Fantucchio

Loro stavano impennando col motorino nel cortile della scuola, il professore si è avvicinato per rimproverarli. E' allora che uno dei tre studenti – infastidito – dopo un insulto lo ha colpito con uno schiaffo. Questa la prima ricostruzione di quanto accaduto questa mattina di fronte alla scuola superiore "Itis Guido Dorso" di Avellino a via Morelli e Silvati.

Per il docente non sarebbero state necessarie cure mediche. Ma l'eco della notizia si è inevitabilmente diffusa, superando presto anche i confini dell'istituto. E innescando numerosi commenti sui social network. E' chiaro, comunque, che ogni valutazione potrà essere fatta solo dopo che la vicenda sarà chiarita completamente.

Intanto il collega di 696 Tv, Angelo Giuliani, ha raggiunto a telefono la vicepreside dell'istituto perché il dirigente, Carmine Iannaccone, era già andato via. La dirigenza si è comunque prontamente messa in moto per far luce sull'accaduto. La vicepreside ha preferito non commentare l'episodio aggiungendo che ogni valutazione sarà fatta dopo la relazione stilata dal docente. A quel punto si dovrebbe procedere con un'eventuale sanzione e potrebbe essere decisa anche la sospensione dello studente.

Intanto domani è stato indetto un consiglio di istituto nel quale si discuterà di quanto accaduto questa mattina. Sembra comunque che il professore abbia deciso, almeno al momento, di non sporgere denuncia. E aspettare di chiarire l'accaduto organizzandosi in sinergia con la dirigenza scolastica.

Un episodio che, proprio perché nato da futili motivi, ha riportato in mente quanto accaduto a Firenze a metà marzo. In quel caso una professoressa aveva chiesto a un alunno di consegnare il cellulare. E lui, dopo essersi rifiutato, l'aveva colpita costringendola a ricorrere alle cure mediche.