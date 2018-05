Esce a fare una passeggiata: trovato carbonizzatato nel bosco Dramma a Montefusco, muore un 69enne. Indagini dei carabinieri. Ipotesi suicidio.

di AnFan

Era uscito a fare una passeggiata come faceva ogni giorno, solo che stavolta non è più tornato. Hanno trovato il suo corpo parzialmente carbonizzato nel boschetto che si trova non distante dalla sua abitazione a Montefusco. A pochi passi dal luogo del dramma una tanica con all’interno del liquido infiammabile. Secondo una prima ricostruzione il 69enne l’ha utilizzata per darsi fuoco. Anche se i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, agli ordini del comandante Domenico Signa, non vogliono lasciare nulla al caso. Si erano messi alla ricerca dell’uomo dopo la segnalazione della famiglia. E in mattinata hanno eseguito tutti i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Ulteriori elementi in questo senso dovrebbero arrivare dall’esame esterno condotto dal medico legale. Poi toccherà alla Procura di Benevento decidere se disporre l’autopsia o liberare la salma. Così i familiari potranno organizzare il funerale.