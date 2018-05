Irpinia, furgone sbanda e finisce nel giardino di una villa Lapio, incidente della notte. Trentenne in ospedale. Le immagini dell'accaduto.

di AnFan

Il furgone è sbandato finendo nel giardino di una villa e danneggiando altre auto. E' accaduto questa notte a Lapio. Il mezzo, per motivi ancora da accertare, è deragliato impattando contro un'auto parcheggiata a bordo strada per poi terminare la sua corsa nell'area sottostante. Il conducente, un 30enne di origine romena, è stato trasportato in ospedale. La ricostruzione dell'accaduto è affidata ai carabinieri della Compagnia di Montella. A loro il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente dopo aver eseguito tutti i rilievi necessari. (A fine articolo le immagini dell'incidente)