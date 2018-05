Lioni, disturbatore di frequenze in auto: 28enne nei guai L'uomo aveva nascosto uno jammer nel portaoggetti della Bmw. L'apparecchio è stato sequestrato.

di AnFan

Che ci faceva con quel disturbatore di frequenze in auto non ha saputo spiegarlo ai carabinieri. Così per lui – 28enne di Lioni – è scattata una denuncia. Lo Jammer, nascosto nel portaoggetti della Bmw fermata e poi perquisita dai militari, permette infatti di disturbare i segnali radio, ma può anche rendere difficile la vita alle forze dell'ordine durante l'attività di intercettazione: impedisce infatti di captare, per esempio, le conversazioni telefoniche. L'apparecchio elettronico è stato perciò sequestrato.