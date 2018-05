Fermati al casello autostradale con le armi: in due nei guai Grottaminarda. L'esito dei controlli del servizio «Alto Impatto».

di AnFan

E' di due denunce l'esito dei controlli dei carabinieri della compagnia di Ariano Irpino affiancati dai colleghi della stazione Bonito. I militari hanno fermato al casello autostradale di Grottaminarda due auto: in una è stato rinvenuto un pugnale, nell'altra un grosso bastone di legno munito di puntale in ferro. Così è scattata la denuncia per un 38enne di Caserta e un 53enne salernitano accusati di porto abusivo di armi bianche ed oggetti atti ad offendere.