Viaggiava in auto con un'ascia nel bagagliaio: i carabinieri di Lioni hanno denunciato per porto abusivo di armi atte a offendere un 30enne di Montemarano che, interrogato, non ha saputo giustificare la presenza dell'arma. Poi sequestrata.