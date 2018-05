Negozio cinese nel mirino: 100mila prodotti sequestrati Aveva aperto due giorni fa. La finanza ha portato via migliaia di articoli pericolosi.

di AnFan

Migliaia di giocattoli pericolosi per la salute dei bambini ad Avellino: un'apertura del negozio che è stata «battezzata» dalla visita della finanza arrivata, puntuale, ad appena due giorni dall'inaugurazione dell'attività. Nel mirino del nucleo mobile delle fiamme gialle avellinesi è finito un market gestito da un imprenditore cinese poi segnalato alla camera di commercio. I militari hanno sequestrato oltre centomila articoli che violavano la normativa europea e l'indicazione dei materiali prevista dalla legge. Con i giocattoli sono stati portati via anche oggetti di bigiotteria e articoli di cancelleria. Un'operazione che rappresenta l'ideale continuazione dei controlli eseguiti durante le feste di Natale e Capodanno quando, fra Avellino e provincia, la finanza aveva sequestrato decine di migliaia di prodotti ritenuti pericolosi per i più piccoli.