Due auto in fiamme nella notte a Mirabella Eclano: si indaga

di AnFan

Due auto in fiamme, poco dopo la mezzanotte, a Mirabella Eclano. In via Pomice sono arrivati i vigili del fuoco e un’ambulanza. Una donna spaventata dell’accaduto ha avuto un mancamento. Aiutata dal personale medico si è poi ripresa. Intanto i pompieri hanno sedato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia locale, agli ordini del comandante Domenico Signa. Si cercano tracce di liquido infiammabile. Saranno ascoltate anche alcune persone, a partire dalla signora, che potrebbero dare la giusta svolta all’indagine. Non si esclude la pista dolosa.