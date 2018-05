Chiedono soldi per bambini bisognosi ma era una truffa Lauro. Le due donne si spacciavano per volontarie di una Onlus: sono così state denunciate.

di AnFan

Chiedevano soldi per i bambini bisognosi ma in realtà era una truffa. I carabinieri della stazione di Lauro hanno denunciato due donne, una 27enne di Casoria e una 45enne di Afragola, accusate di aver truffato diversi passanti mostrando un falso tesserino e il materiale di un'associazione di volontariato. Ma la Onlus citata non le avrebbe mai autorizzate. Le indagate erano già state segnalate per comportamenti simili, oltre alla denuncia per entrambe è stato così proposto il foglio di via.