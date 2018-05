Avellino, danneggia l'auto della figlia: prosciolto La decisione del tribunale per il 73enne finito a processo per un episodio del 2013.

di AnFan

Era accusato di aver danneggiato l'auto della figlia, il tribunale di Avellino lo ha prosciolto. Si è chiusa così la vicenda del 73enne avellinese, A.A., difeso dall'avvocato Luca Penna. Era finito a processo per un episodio accaduto nel 2013. Il danneggiamento dell'auto contestato era avvenuto – come emerso nel processo – in seguito a diversi litigi fra padre e figlia. Il tribunale ha prosciolto l'imputato accogliendo la tesi della difesa che evidenziava la non punibilità del fatto perché la parte offesa era figlia dell'imputato.