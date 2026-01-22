Guancia Volley Academy vincente a Casavatore (1-3): vetta più vicina Spera top-scorer con 24 punti. Ottime prove anche per Guancia, De Prisco, Lombardi e Rivellini

Vittoria preziosa per la Guancia Volley Academy, vincente a Casavatore con il risultato di 3-1 e con i parziali di 7-25, 14-25, 25-20 e 22-25 nell'undicesima giornata del girone B di Serie C maschile. I ragazzi di coach Modica guidano il match con una prestazione solida e con i primi due set vinti con decisione. Reazione dei padroni di casa nel terzo parziale prima del set decisivo vinto dagli atripaldesi. Vetta più vicina per la Guancia Volley Academy che nel prossimo turno affronteranno il Vesuvio Oplonti, ultimo in classifica con 3 punti, ma reduce dalla prima vittoria stagionale contro il Volley World Napoli. Il match casalingo è in programma sabato alle 18.30 alla Palestra "Nicola Adamo" di Atripalda. Nel successo contro l'ASD Casavatore spicca la prova di Spera. L'opposto è stato il miglior realizzatore con 24 punti e con il 40 per cento dell'efficacia offensiva. Ottime prove anche per Guancia (10 punti), De Prisco (8), Lombardi (6) e Rivellini (5). Soddisfazione per coach Modica con un gruppo che ha saputo distribuire soluzioni e punti lungo il match di Casavatore.