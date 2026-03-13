Monteforte: Natascha Cilio all'attacco dopo l'esito del riconteggio L’esponente dell’opposizione chiede risposte rapide su via Rivarano

"Mi sembra davvero scontato, se non superfluo, che Fabio Siricio sottolinei il suo pieno rispetto per il lavoro svolto dal Tar e dalla prefettura. Ci mancherebbe altro, soprattutto dopo le sue continue, e non di rado fuori luogo, esternazioni sulla centralità della legalità nella sua azione amministrativa".

La consigliera di opposizione del Comune di Monteforte, Natascha Cilio, interviene dopo il completamento delle operazioni di riconteggio che hanno fatto emergere una discordanza di 11 schede tra quelle verificate ieri in quattro sezioni e quelle risultanti dal verbale dell’adunanza dei presidenti delle Sezioni del Comune dello scorso 25 Novembre 2025 che, il giorno dopo la conclusione delle operazioni di voto, aveva consegnato la fascia di primo cittadino a Siricio.

"ll sindaco sottolinea che l’attività amministrativa proseguirà senza interruzioni? Anche questa mi sembra un’uscita decisamente superflua”, attacca ancora la consigliera comunale.

Quest’amministrazione dovrà andare avanti almeno fino a giugno, quando il Tar si esprimerà nel merito della vicenda. Il punto, piuttosto, è capire in che modo si intenda proseguire per iniziare a dare qualche prima risposta concreta ai cittadini. Perché, almeno fino ad oggi, mi sembra che quest’amministrazione - continua Cilio - si sia solo preoccupata di organizzare qualche evento, mentre le questioni più importanti, quelle che stanno più a cuore alla nostra comunità, siano ancora in attesa di soluzioni. E penso, ad esempio, a via Rivarano, dove è tutto fermo, dopo la comunicazione in pompa magna dell’accordo raggiunto con il Comune di Mercogliano, o all’annunciata rivoluzione del sistema di illuminazione pubblica”.