Avellino: ora lo sprint sugli under per il mercato Le linee guida definite, si corre nei contatti e nelle potenziali operazioni verso il via ufficiale

Con la presentazione di Alessandro Nesta sono stati certificati alcuni aspetti ormai chiari tra precampionato e linee guida sul mercato. L'Avellino punta all'accelerazione sugli under per gli obblighi di lista e per iniziare a costruire il mix tra gioventù ed esperienza desiderata dal tecnico capitolino. Contatti che si rinnovano tra il direttore sportivo Mario Aiello e la Juventus. Il dirigente biancoverde ha raggiunto Torino proprio nelle ore in cui la Vecchia Signora stava definendo il saluto a Damien Comolli per l'arrivo di Giovanni Carnevali dal Sassuolo nel ruolo di amministratore delegato. Nell'estate 2025 l'Avellino ha definito i prestiti di Filippo Missori e Justin Kumi con i neroverdi emiliani. Il viaggio a Torino non saranno l'unico per Aiello, che vivrà alcuni incontri nelle prossime ore nel Nord.

Il giusto mix tra giovani ed esperti

Con la Juventus i lupi vivranno il riscatto e il controriscatto su Giovanni Daffara e la prospettiva del portiere appare distante dal ritorno in Irpinia. È presumibile un nuovo prestito per l'estremo difensore in una squadra di Serie B che punta dichiaratamente alla promozione e c'è il Pisa nello scenario, ma occhio anche al Lecce e all'Udinese. Con la Juve ci sono anche i profili di Brando Moruzzi per la fascia sinistra, Giacomo Faticanti per il centrocampo e Alessandro Pietrelli per il ruolo di esterno offensivo. Agli under si lega anche l'interesse per un over, il classe 2001 Emanuele Pecorino, protagonista nel Sudtirol in prestito dai bianconeri, che potrebbero cederlo a titolo definitivo nell'estate 2026.