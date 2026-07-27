Avellino, cinque gol alla Samb. Nesta: "Viste cose buone, andiamo avanti" In rete Fila, Palumbo, Biasci (doppietta) e Favilli nel test giocato al Riviera delle Palme

Cinque reti alla Sambenedettese al Riviera delle Palme. Test positivo per l'Avellino che ha piegato i marchigiani con le reti di Fila, Palumbo, Biasci (doppietta) e Favilli. Al termine del match, il tecnico Alessandro Nesta ha commentato così la prestazione dei suoi: "Ho visto cose positive. Voglio che tutta la squadra abbia un minutaggio importante. Sono contento di quello che ho visto, dell'interpretazione della gara. Avevo chiesto di pressare di più, ma i carichi di lavoro fatti non lo hanno permesso. Spero che le gambe vadano più forte tra qualche mese, ma ho visto cose buone. C'è molto da migliorare, ma chi non può migliorare nel calcio? Dobbiamo migliorare sul possesso palla, ma sono contento per come siamo in questo momento. Gli attaccanti? Mi hanno dato delle belle risposte. Vivono per il gol e quando segnano fa sempre bene, anche in amichevole. Abbiamo un ottimo reparto offensivo".

"Avellino ha una grande passione"

Un pensiero finale, Nesta l'ha dedicato ai sostenitori biancoverdi: "I tifosi hanno mostrato il loro calore, quello che significa giocare in questa piazza. Io sono nuovo, sto imparando, sappiamo che abbiamo tante responsabilità nel rappresentare questo popolo. Avellino ha una grande passione e sta a noi tenerla alta nel corso dell'anno con partite importanti".

Avellino-Sambenedettese, il tabellino

SAMBENEDETTESE (3-4-3): Krapikas; Zini, Camigliano, Pezzola (67’ Chelli); Nicoli, Candellori (67’ Maspero), Toure (61’ Plicco), Piccoli; Konate (46’ Stabile), Faggioli (61’ Gigante), Marranzino. All.: Boscaglia.

AVELLINO (4-3-2-1): Martinelli (dal 62’ Iannarilli); Cancellotti (dal 69’ Vignoli), Izzo (dal 62’ Fontanarosa), Enrici (dall’80’ Aloisi), Sala (dal 62’ Moruzzi); Palumbo (dal 62’ Sounas), Faticanti (dal 62’ Palmiero), Besaggio (dal 62’ Di Maggio); Spadoni (dal 62’ Maisto), Russo (dal 62’ Biasci); Fila (dal 62’ Favilli). All. A. Nesta.

Arbitro: Eremitaggio di Ancona.

RETI: 20’ Fila, 54’ Palumbo, 80’ e 85’ rig. Biasci, 81’ Favilli.