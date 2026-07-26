Avellino, matrimonio solidale: non fateci regali donate fondi per i cani randagi Le nozze speciali e benefiche in città

Si sono sposati circondati dall'afftto dei propri cari e hanno scelto di non ricevere regali ma di donare agli animali. Aniello Govetosa e Antonietta Ercolino si sono sposati sabato ad Avellino, con cerimonia civile tenutasi in Comune e officiata dal sindaco Nello Pizza. Dopo il rito, il pranzo si è svolto a Villa Calvo, ad Aiello del Sabato.

Una scelta per l’ambulatorio veterinario di Avellino

Aniello Govetosa e Antonietta Ercolino hanno chiesto ai loro invitati di non fare regali. Niente doni, buste o lista nozze. Chi ha voluto ha potuto lasciare un contributo in una busta chiusa, dentro un contenitore preparato apposta nella sala del ristorante. Soldi e fondi raccolti non per gli sposi ma per l'Ambulatorio Veterinario del dottor De Rosa, in via Brigata. Serviranno per curare cani e gatti randagi, e per aiutare chi non ha i mezzi per pagare le cure ai propri animali.

Una giornata di festa anche per chi non ha voce

Nell'invito, gli sposi avevano scritto poche parole, semplici: "la vostra presenza è il dono più grande". Una scelta che ha commosso tanti amici e parenti dei due sposi che hanno scelto di fare del bene nel giorno più bello di una vita.