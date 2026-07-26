Crollano calcinacci nella notte: paura ad Atripalda, arrivano i vigili del fuoco L'intervento e l'eliminazione dei calcinacci pericolanti dopo i crolli

Crollano calcinacci, paura e danni ad Atripalda nella notte. Fortunatamente non si registrano feriti in Via San Nicola dove ieri sera, poco prima della mezzanotte, sono improvvisamente caduti calcinacci da balconi e tetto di un palazzo. E' servito l'arrivo dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e consentire la rimozione dei pezzi ancora in bilico dalle strutture. Grazie all'impiego dell'autoscala i caschi rossi hanno provveduto all'eliminazione dei calcinacci che stavano per cadere al suolo.

L'intervento dei vigili del fuoco nella notte

Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo qualche vettura colpita. Sono stati numerosi i cittadini e residenti che hanno assistito alle manovre di messa in sicurezza dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, arrivati tempestivamente per eliminare i calcinacci pericolanti.

