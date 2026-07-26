Avellino Basket, Di Carlo e Nevola: "Zerini garantisce continuità" Il general manager e il coach: "Quando si doveva salire di livello è cresciuto"

Sulla conferma di Andrea Zerini si sono espressi così il general manager dell'Avellino Basket, Antonello Nevola, e il coach Gennaro Di Carlo. "Andrea riparte con noi ed avrà un ruolo molto importante e non soltanto dal punto di vista dell’esperienza. - ha spiegato Nevola - Siamo convinti potrà darci una mano, in un contesto di squadra diverso in cui potrà far valere le sue qualità tecniche".

"Esempio per il gruppo"

"Rappresenta un momento di continuità, soprattutto per come ha finito la stagione scorsa. - ha aggiunto coach Di Carlo - Quando si doveva salire di livello è cresciuto, rendendo importante la sua esperienza, la sua mentalità e la sua etica del lavoro. Da questi elementi si parte, per porre le basi di quello che dovrà essere il modo di essere della squadra. Sono contento di questa continuità e sono certo che queste caratteristiche saranno di aiuto e di esempio al gruppo".