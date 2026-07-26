Avellino: l'occasione sul trequartista, l'equilibrio tra entrate e uscite Lupi verso il test con la Sambenedettese al Riviera delle Palme

Nelle prossime ore il test contro la Sambenedettese al Riviera delle Palme, dal ritiro di Rivisondoli lo staff tecnico dell'Avellino attende le novità di mercato. L’estate biancoverde ha preso forma con il lavoro di Nesta sul 4-3-2-1. Il capitolino ha rimarcato la necessità di ordine difensivo nelle letture e aspetta il trequartista di piede mancino per garantirsi ulteriori soluzioni tra le linee in attacco. Prima Halilovic, poi Ounas tra i rumors con diversi profili proposti alla società irpina, che vuole centrare l’occasione giusta per unire i vari dettagli nella scelta per la trequarti. Tra le idee c’è anche Ciervo del Sassuolo, esterno offensivo, reduce dal prestito al Cesena.

Equilibrio tra ingressi e uscite

Nel frattempo, si lavora sottotraccia alle uscite. Patierno ha raggiunto il ritiro di Rivisondoli, è al lavoro in attesa della nuova esperienza in carriera. Dopo il test con la Scafatese, Nesta ha ribadito l’apertura a tutti per gli allenamenti, ma con la certezza di chi fa parte del progetto per la prossima stagione e chi, invece, aprirà un nuovo percorso. Sull’attaccante di Bitonto si confermano le big di Serie C, ma occhio anche alla Reggina di Lotito in Serie D. Per Cagnano, che attendeva una soluzione per la conferma in Cadetteria, è spuntata la pista Catanzaro, dove potrebbe essere allenato nuovamente da Gorgone come nell’esperienza da gennaio a maggio al Pescara. Inoltre, si registra la possibilità di un'avventura insieme per Roberto e Lorenzo Insigne alla Sampdoria.