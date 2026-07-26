"Sabato riapre la galleria di Solofra, ma il Raccordo resta un inferno" Galdieri (Avs): riapre la galleria di Monte Pergola, ma resta il caos restringimenti e cantieri

Scatta il conto alla rovescia sul raccordo Avellino-Salerno: sabato riapre la Galleria di Monte Pergola. Dal prossimo 1° agosto, riapre completamente al traffico la galleria Monte Pergola, nel territorio di Solofra. Una notizia attesa da tempo, considerando i disagi alla circolazione - in quel punto di snodo del raccordo Salerno-Avellino - che i lavori hanno determinato in questi ultimi anni (cinque, per la precisione). Dunque, tornerà in piena efficienza la "doppia canna": una servirà allo scorrimento dei veicoli verso Nord, l'altra verso Sud. "Finalmente ci siamo - commenta Alfredo Galdieri di Alleanza Verdi Sinstra -. Sono trascorsi cinque anni di attesa, ma adesso il tunnel sarà percorribile in entrambe le canne. Ma restano i disagi e restringimenti sul Raccordo, nell'ennesima estate di pericoli e passione per gli automobilisti e residenti".