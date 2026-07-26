Avellino, "Don Nino è fuori pericolo, possiamo spalancare il cuore alla gioia" Il sindaco medico di Pimonte Francesco Somma al Moscati di Avellino per far visita al parroco

"Oggi possiamo spalancare il cuore alla gioia: Don Nino è fuori pericolo e sta bene. Ha subito un dedicato intervento chirurgico e ci vorrà un po’ di tempo prima che possa guarire del tutto e tornare a a Pimonte". Così Francesco Somma, medico e sindaco di Pimonte racconta dall'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino la degenza del prete del paese, atteso con amore dai suoi concittadini.

"Stamattina sono stato a trovarlo per portargli l’abbraccio e l’affetto di tutta la nostra comunità, che per lui è ormai casa e famiglia, proprio come lo è per me. Rivederlo sorridere è stato un dono immenso - spiega il sindaco Somma -.

Don Nino ha voluto affidarmi un messaggio da condividere con tutti voi:Caro Francesco, ho sentito forte in questo momento tutto il vostro affetto che mi ha dato grande forza per affrontare questa prova.Fai sapere a tutti che sono estremamente sereno confido nel Signore e prego per tutti voi".

Il ringraziamento ai sanitari del Moscati

"È incredibile come anche in questo momento per lui così difficile, non abbia smesso un attimo di dedicarsi agli altri, di sostenere emotivamente gli altri pazienti, di incoraggiare medici e infermieri. Ma la cosa non mi sorprende neanche un po’, lui è fatto così.

È stato bello poter ringraziare di persona tutta l’équipe di medici, infermieri, OSS e collaboratori della Cardiochirurgia dell’Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, che si sono presi cura del nostro amato padre spirituale come di tutti i pazienti che hanno bisogno del loro intervento..

Un grazie speciale al dottor Mollo e al dottor Miele, che lo hanno operato, e a tutto il personale della Cardio-Rianimazione chi lo ha assistito con grandissima umanità e professionalità nelle fasi più delicate del post operatorio.Continuiamo a sostenere Don Nino con il nostro affetto, nell’attesa di poterlo riabbracciare come comunità la nostra chiesa di San Michele, una volta completato questo lungo percorso di guarigione".

