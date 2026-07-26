La fortuna bacia l'Irpinia: vince 500mila euro con un Gratta e Vinci ad Avella La fortunata vincita presso la ricevitoria Pit Stop di via Nazionale

La Dea Fortuna bacia l'Irpinia: vinti 500mila euro ad Avella in provincia di Avellino dove con un gratta e vinci sono stati vinti mezzo milione di euro.

Il premio massimo da 500.000 euro del Gratta e Vinci “Numerissimi” è stato centrato ad Avella, presso la ricevitoria Pit Stop, situata in via Nazionale delle Puglie.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della cittadina, suscitando curiosità e grande entusiasmo tra clienti e residenti. La vincita rappresenta uno dei premi più importanti assegnati dal celebre Gratta e Vinci e porta ancora una volta la fortuna in Irpinia.

Al momento non si conosce l’identità del fortunato vincitore, che ha preferito mantenere il massimo riserbo. Nessuno conoscerebbe l'identità del fortunato vincitore o vincitrice. Brindisi e festa nella ricevitoria per la fortunata vincita centrata nella provincia di Avellino.

