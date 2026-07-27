Violenta ondata di maltempo nella notte: tempesta d'acqua e fulmini Partita la conta dei danni in molte zone dell'arianese

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nella notte in Irpinia. Le prime avvisaglie già nella serata di ieri avevano ostacolato in molti comuni i solenni festeggiamenti in onore di Sant'Anna, in qualche caso con processioni interrotte o ridimensionate nei percorsi. Tempesta d'acqua e fulmini, strade invase in poco tempo da fango e detriti, complici anche le cunette ostruite.

Le immagini allegate a questo nostro resoconto ci arrivano dalla strada provinciale 10 che da località Cariello porta a Tesoro, Villanova del Battista e Monteleone di Puglia. Alberi caduti qui come in altre zone.

Danni anche nel versante opposto in località Casone e Scarnecchia. Dissesto stradale nei pressi del parcheggio Valle. Segnaletica stradale spazzata via lungo la Variante Manna. L'assessore alla protezione civile Sara Pannese, di concerto con il sindaco Mario Ferrante ha disposto immediatamente una ricognizione generale sul territorio per verificare la presenza di eventuali criticità.

Efficienti e operative come sempre le squadre di E-distribuzione. Intervento a Villanova del Battista per ripristinare fili spezzati e istallare gruppi elettrogeni a causa della sospensione dell'energia elettrica. Pali telefonia caduti lungo la strada nazionale sempre ad Ariano Irpino, che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

La protezione civile della regione Campania del resto lo aveva annunciato emanando l'allerta meteo di colore giallo, per rovesci e temporali improvvisi, raffica di vento e fulmini, valida fino alle 10 di oggi, lunedì 27 luglio, su tutta la Campania.