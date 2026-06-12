L'Avellino Basket conferma Dell'Agnello e saluta Chandler: pronto un annuncio “Classe 2004, cuore biancoverde, crescita costante e prestazioni extra nei playoff”

L'Halley Campania Avellino Basket ha annunciato sulle pagine ufficiali social la conferma di Giacomo Dell'Agnello, il saluto a Jay Jay Chandler e ha aperto ad un nuovo ulteriore annuncio nelle prossime ore. “Classe 2004, cuore biancoverde, crescita costante, prestazioni extra in modalità playoff, nome del personaggio disponibile a breve”: ha sottolineato il club irpino.

I comunicati del club irpino

"Il pirata ancora in biancoverde. Halley Campania Avellino Basket conferma la presenza di Giacomo Dell’Agnello per la stagione 2026/2027. Grinta, carattere, intelligenza cestistica e la capacità di vedere una giocata prima degli altri. Dopo aver conquistato il cuore dei tifosi, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia ad Avellino. Bentornato a bordo, Jack”.

"Jay Jay Chandler conclude la sua esperienza ad Avellino dopo una stagione in cui ha inciso con personalità, scelte mature e una presenza capace di tenere la squadra dentro i momenti più complessi. Oggi lo ringraziamo per ciò che ha costruito, per l’impatto che ha dato al nostro percorso e per la professionalità con cui ha rappresentato la maglia. Ciao, Jay Jay. La tua pagina resterà sempre parte della nostra storia".