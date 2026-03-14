Sandro Abate: vittoria contro la Came Treviso (4-3) Alex firma la rete della vittoria a pochi secondi dal termine

La Sandro Abate batte la Came Treviso con il risultato di 4-3 nella ventitreesima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5. La squadra irpina firma il vantaggio con Mello (1-0 nel primo tempo) e il raddoppio con Alex. I veneti accorciano le distanze con Donin. Mello va di doppietta per il nuovo +2 Sandro Abate, ma Ercolessi prima realizza il 3-2 e poi il pari a 16'16''. Alex, a 19'55', realizza il gol vittoria per il team allenato da Basile. Quota 29 e ottavo posto per la Sandro Abate.

Il tabellino

Futsal - Serie A

Ventitreesima Giornata

Sandro Abate - Came Treviso 4-3

Marcatori: 8'57'', 31'26'' Mello, 27'22'', 39'55'' Alex, 27'50'' Donin, 35'19'', 36'16'' Ercolessi

S. Abate: Ducci, Alex, Di Luccio, Dimas, Everton, Vitiello, Botta, A. Maltauro, Galletto, Canarino, Donatiello, Mello, Darici. All. Basile

C. Treviso: Pietrangelo, Andrè Ferreira, Brizzi, J. Vieira, Suton, Fior, Antoniazzi, Bui, Furlanetto, Azzoni, Donin, Ercolessi. All. Rocha

Ammoniti: Antoniazzi