Ariano: "La magia della natura entra nelle nostre scuole!"

La magia della natura entra nelle nostre scuole! Al plesso Pasteni dell'istituto don Lorenzo Milani di Ariano Irpino, abbiamo abbracciato il progetto "Frutta nelle scuole" e stiamo coltivando un futuro più sano e sostenibile.
I nostri alunni hanno scoperto il sapore della frutta fresca e l'importanza di prendersi cura del nostro pianeta. Ogni mela, ogni banana, ogni frutto è un seme di cambiamento che sta germogliando nelle menti dei nostri bambini.
Grazie a questo progetto, stiamo creando una generazione di cittadini più consapevoli e responsabili. Grazie a tutti per l'impegno e la passione".
Non è la prima volta che il plesso Pasteni di Ariano Irpino, si distingue per la sua originalità e creatività, grazie alla grande sinergia tra insegnanti, famiglie e alunni. E' la bella faccia della scuola, nelle aree interne, che guarda con fiducia al futuro.