Avellino, sniffa cocaina e guida: fermato dalla polstrada E' stato un weekend di controlli per gli uomini della polizia stradale di Avellino.

di AnFan

Positivo alla cocaina: è stata ritirata la patente a un trentenne avellinese, R.B.. E' stato un weekend di controlli quello appena trascorso per agenti della Polstrada di Avellino, agli ordini del vicequestore Renato Alfano. I poliziotti hanno controllato 121 conducenti in tutta la provincia di Avellino: sono 45 le violazioni riscontrate, per lo più uso del cellulare alla guida e mancato utilizzo delle cinture di sicurezze e dei sistemi di ritenuta per i bambini.