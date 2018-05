Mercogliano, furto da migliaia di euro in una gioelleria La scorsa notte dei ladri si sono introdotti in un'attività di Torrette.

di Andrea Fantucchio

Dopo mesi di tregua tornano i furti nella zona commerciale di Torrette di Mercogliano. La scorsa notte i ladri hanno preso di mira una gioielleria del posto. Secondo una prima ricostruzione avrebbero forzato uno degli ingressi del locale per poi introdursi all’interno. Sarebbe anche stato utilizzato del fumo per eludere il servizio di videosorveglianza della gioielleria. Non si conosce ancora la quantità del bottino, ma dovrebbe ammontare a svariate migliaia di euro.

I ladri hanno portato via diversi oggetti di valore, principalmente orologi di note marche. A occuparsi delle indagini sono gli agenti della sezione Volante della Questura di Avelino, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. L’attenzione degli investigatori è puntata sulle immagini raccolte dalle telecamere stradali e da altre tracce che potrebbero essere state lasciate dai ladri all’interno della gioielleria: indizi che toccherà agli agenti della polizia scientifica elaborare.

Non si tratta del primo furto del genere in questa zona a ridosso tra Mercogliano e Avellino: un'area urbana che si trova non distante dall’uscita autostradale di Avellino Ovest che i ladri avrebbero potuto utilizzare per guadagnarsi la fuga e poi dirigersi verso il napoletano. Dove è fiorente il mercato di oggetti di valore di contrabbando o comunque, come in questo caso, di merce rubata. Gli investigatori non escludono che nel furto della scorsa notte possa essersi rilevata fondamentale la figura di un palo, magari qualcuno che conosceva bene la zona o che comunque nei giorni precedenti al colpo si era recato a Torrette per studiare i movimenti dei titolari del locale. Intanto fra i residenti della zona torna la preoccupazione. In tanti invocano l’istallazione di altre telecamere e un incremento delle pattuglie delle forze dell’ordine.