Incidente a Treviso: 31enne di Avellino in ospedale Lo schianto, C. A. di Avellino è il ferito più grave

Schianto tra tre auto al nord, ferito un ragazzo di Avellino. E' ricoverato e tenuto sotto stretta osservazione il 31enne avellinese coinvolto in un incidente stradale che si è verificato ieri a Volpago del Montello, lungo via San Pio X. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Treviso, due auto, una Lancia Y nera e un fuoristrada Land Rover Defender. Il bilancio è di tre feriti: il più grave è C.A., un ragazzo avellinese di 31 anni al volante dell'utilitaria, come riporta il portale oggitreviso.it. I medici lo hanno soccorso. Il 31enne ha riportato serie ferite. Gli altri due coinvolti nell'incidente, due uomini, M.C. e L.C., di 58 e 61 anni, entrambi di Vittorio Veneto, a bordo del fuoristrada, sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna ma non versano in pericolo di vita. Nello schianto i due mezzi sono finiti fuori strada. Sul luogo dell’incidente, oltre al Suem, sono giunti la polizia stradale e i Vigili del Fuoco da Treviso e Montebelluna. Per recuperare i veicoli incidentati è stato necessario utilizzare l’autogru.