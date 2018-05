Controlli con i cani antidroga al corso: 3 giovani segnalati Blitz delle fiamme gialle anche di fronte villa. Attenzione puntata sul consumo di stupefacenti.

di AnFan

Blitz antidroga della finanza al centro di Avellino: al corso e di fronte alla villa comunale. Le fiamme gialle hanno rivolto la loro attenzione sul consumo di stupefacenti fra giovanissimi: sono tre i ragazzi segnalati alla Prefettura. Si tratta di due ventenni trovati con della marijuana e un 28enne con dell'hashish. Quest'ultimo fermato in auto: per lui è scattato il ritorno della patente. I militari sono stati “guidati” nell'ispezione dal fiuto del cane antidroga Vania. Si tratta solo di uno dei tanti controlli disposti dal comandante provinciale delle fiamme gialle, Gennaro Ottaiano. Nei prossimi giorni dovrebbero seguirne di nuovi anche in altre zone di Avellino.