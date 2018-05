Bomba carta contro il locale dello scandalo baby squillo|FOTO L’episodio è avvenuto a tarda notte. Indaga la polizia di Avellino

di Andrea Fantucchio

Un capannello di persone, per lo più curiosi, intorno ai sigilli che delimitano l'area. Un via vai di poliziotti che si muovono nei pochi metri di fronte al locale dove una volta c'era il circolo L'Incontro di via Vasto. E dove, secondo la sentenza di primo grado del gup del tribunale di Napoli Francesco De Falco Giannone, avvenivano incontri a sfondo sessuale che avevano come protagoniste delle minorenni. Accusa per il quale era stato condannato il titolare del locale che da ottobre però non gestisce più l'attività che aveva solo in fitto.

L’atto vandalico si è consumato poco dopo l’1.30. “Ho sentito un boato fortissimo e sono sceso a vedere cosa fosse accaduto”, racconta una voce che raccogliamo a due passi dal luogo dell'episodio. Poi era partita la chiamata alla polizia. La bomba carta ha rovinato la parte bassa della saracinesca. Ma il gesto ha avuto una comprensibile eco mediatica proprio per le vicende di cronaca che negli ultimi mesi hanno avuto come centro questa struttura. Non si esclude alcuna ipotesi investigativa: dalla pista personale contro i proprietari del locale al gesto di qualche mitomane che potrebbe aver agito pensando a quanto accaduto mesi fa.

A ricostruire l’episodio dovrà pensarci la squadra mobile della Questura avellinese, agli ordini del primo dirigente Michele Salemme. Gli agenti stanno eseguendo in questo momento tutto i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Poi procederanno probabilmente ad ascoltare qualcuno dei residenti. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: a partire da quella personale. Probabilmente fondamentali in questo senso potrebbero rivelarsi le immagini raccolte dai circuiti di telecamere di qualche esercizio commerciale della zona. Spezzoni di video che saranno presto acquisiti dagli investigatori.

L’insolito via vai di persone non è passato inosservato nella strada particolarmente trafficata per la presenza di numerosi uffici. Curiosi che continuano a chiedere cosa sia accaduto.