Tir carico di pesce si ribalta in A16: caos in autostrada Traffico bloccato in direzione Napoli. Sul posto la Polstrada, ferito il conducente

di Siep

Caos e disagi in A16 dove un grosso autoarticolato, carico di pesce, si è improvvisamente ribaltato, finendo di traverso sulla carreggiata. E' successo al chilometro 97 in autostrada. Da accertare i motivi per cui il conducente del grosso tir ha perso il controllo del mezzo. Il sinistro è avvenuto nel territorio di Flumeri. Sul posto tempestivo l'arrivo degli agenti della Polstrada, che hanno provvisoriamente bloccato il traffico in direzione Napoli, in attesa della creazione di una doppia corsia, nell'altro senso di marcia. Code e disagi per consentire i soccorsi. Ferito il conducente, che non corre pericolo di vita.

In aggiornamento