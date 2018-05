Centro di accoglienza, gestore aggredito da migranti ubriachi Avellino. L'arrivo della polizia ha evitato che la situazione degenerasse.

di Andrea Fantucchio

Parole grosse, urla, poi il litigio ha rischiato di degenerare. Alcuni passanti hanno assistito alla scena. Ed è stato necessario l'intervento della polizia. A via Francesco Tedesco ad Avellino, poco dopo le 18 di oggi, sono intervenute le pattuglie della sezione Volante agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. Gli agenti hanno sedato un litigio fra alcuni richiedenti asilo ospitati in una struttura del posto e il titolare. In particolar modo due dei ragazzi presenti erano in stato di ebbrezza e continuavano a urlare nonostante la presenza degli agenti. Sono perciò stati segnalati alla Prefettura. Nei prossimi giorni dovrebbero essere trasferiti altrove.

Qualche settimana fa gli agenti avevano denunciato un ragazzo ospitato nella stessa struttura con l'accusa di aver accoltellato un compagno di stanza. Fortunatamente le ferite riportate dalla vittima non erano state particolarmente gravi. Grazie anche alla collaborazione del personale del centro l'autore del gesto era stato prontamente individuato.

E' stata una giornata particolare per i residenti di via Francesco Tedesco. Questa mattina, infatti, il vicino parco Santo Spirito è diventato teatro dell'inseguimento di due fratelli sessantenni. A uno dei due era stato sequestrato un fucile scarico e delle cartucce che aveva in auto. Provvidenziale la chiamata ai soccorsi di alcune persone che avevano assistito alla scena. L'inseguitore era stato anche soccorso dal personale del 118 perché aveva avvertito un malore.