Avellino, due anni al commercialista stalker La donna aveva denunciato 30 giorni di atti persecutori. A giugno del 2016 lui era stato arrestato

di Andrea Fantucchio

Trenta giorni di atti persecutori che gli sono valsi una condanna a due anni di reclusione con pena sospesa e pagamento della provvisionale, in attesa che il giudice civile stabilisca l'ammontare totale del risarcimento. La decisione del magistrato, Paolo Cassano, per un commercialista avellinese, incensurato, finito a processo con l'accusa di stalking.

Tutto è iniziato nella primavera del 2016. L'imputato e la parte offesa avevano avuto una relazione poi troncata dalla donna. Lui non aveva accettato la fine del rapporto e così, ha raccontato la vittima, aveva iniziato a pedinarla e perseguitarla: denunce di appostamenti sotto casa e in strada.

Non sono mancati episodi al centro di contestazione durante il processo. La donna aveva raccontato di quel giorno quando il fuoristrada dell'imputato era stato visto sotto casa sua alle 5.30. L'uomo aveva presentato un certificato che attestava il possesso del mezzo alla suocera ultraottantenne. Probabilmente – secondo la sua versione – era perciò lei a essere uscita per una passeggiata in auto a quell'ora. In aula non sono mancati momenti concitati, soprattutto quando è toccato alla vittima essere ascoltata. Ha raccontato di come l'imputato una volta l'avesse seguita fino a casa per poi prendere a calci la porta dell'abitazione. Era seguita la telefonata ai carabinieri, ma l'uomo non si era tranquillizzato nemmeno alla vista degli uomini in divisa. A giugno del 2016 erano poi arrivati gli arresti domiciliari.

La donna ha deciso di costituirsi parte civile affidandosi agli avvocati Gaetano Aufiero e Francesca Santaniello che questa mattina in aula, nella sua arringa, ha ripercorso le parti salienti del processo evidenziando gli elementi che riteneva determinanti per l'accusa. Poi è toccato al difensore dell'imputato, l'avvocato Alberico Villani discutere. Infine è arrivata la condanna: due mesi di sconto rispetto alla richiesta del pubblico ministero.