Trattore a prezzo conveniente on line, ma è una truffa A Serino

I Carabinieri della Stazione di Serino hanno denunciato un 60enne della provincia di Reggio Calabria accusato di truffa.

L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta da un serinese che, in cerca di un buon affare, veniva attratto dal prezzo oltremodo conveniente di un trattore in vendita su un noto sito di annunci on-line. L'uomo ha contattato il venditore per accertarsi della bontà e sicurezza dell'affare.

Rassicurato il serinese ha provveduto a saldare un bonifico. Ma, ricevuta la somma pattuita (pari a circa 6.500 euro) il fittizio venditore non ha in realtà consegnato nulla, sparendo nel nulla.

Attraverso una serie di accertamenti i militari dell’Arma sono riusciti ad identificare il malfattore per il quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.