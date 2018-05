Minacce in treno, rapina in villa: baby gang tradita da Fb «Qui comandiamo noi», avevano rapinato dei minorenni. Misure cautelari per dei 14enni di Napoli.

I carabinieri hanno eseguito due misure cautelari. Gli altri indagati non sono imputabili vista la giovane età. La rapina a marzo a Baiano. Dopo le minacce sul treno.