Serpente nel garage a Lioni, arrivano i pompieri: le foto Ecco le immagini dell'intervento dei caschi rossi.

Con il gran caldo spuntano anche i rettili. Questo pomeriggio i vigili del fuoco del distaccamento di Lioni sono intervenuti nel garage di un'abitazione di Piazza Aldo Moro, non lontano dall'ufficio postale del comune altirpino. Era stata segnalata la presenza di un serpente. Il cervone, chiamato così per alcune escrescenze che sul capo assomigliano a delle corna, è stato catturato dai pompieri e poi liberato nel suo habitat naturale in montagna (A fine articolo le immagini).