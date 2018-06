Tenta si sventare un furto, vigilante accoltellato dai ladri E’ accaduto alla stazione di San Martino. La vittima è un 29enne di Benevento

di Andrea Fantucchio

Lo hanno accoltellato a una gamba e poi sono fuggiti via. Probabilmente la vittima - vigilante della Cosmopol - voleva evitare un furto. E’ accaduto questa notte alla stazione del comune irpino di San Martino Valle Caudina. La guardia giurata ferita - poi ricoverata all’ospedale Rummo - è un 29enne di Benevento. Dopo che la ferita è stata medicata e gli accertamenti eseguiti, è tornato a casa. Ha riportato un profondo taglio a un polpaccio. A occuparsi delle indagini i carabinieri. Secondo una prima ipotesi i due uomini che lo hanno accoltellato erano in stazione per rubare binari o traversine. A chiarirlo potrà essere proprio la vittima dell’aggressione quando sarà ascoltato dagli investigatori.

Attenzione puntata anche sul servizio di telecamere della stazione che potrebbero avere immortalato i malviventi. Poi saranno sentiti eventuali testimoni che potrebbero aver visto i due uomini allontanarsi. I furti di binari, come hanno rivelato gli ultimi episodi di cronaca proprio in Irpinia, sono sempre più diffusi. I ladri smontano le traversine, spesso in tratti di ferrovia dismessa, e poi rivendono il metallo. Un guadagno sicuro, anche se irrisorio, e rischi minimi: furti del genere di solito sono puniti con la sola denuncia. Stavolta però le cose sono andate diversamente. Non si esclude che i due criminali possano aver guadagnato la fuga salendo proprio su uno dei treni in arrivo alla stazione.

In Campania un episodio simile era avvenuto a inizio maggio, nel napoletano, a Piscinola. In quel caso il vigilante ferito era stato aggredito a colpi di spranga finendo in ospedale con gravi lesioni. Erano seguiti gli appelli delle aziende di trasporto regionali per chiedere l’istituzione di un tavolo con sindaci e vertici di Palazzo Santa Lucia per immaginare soluzioni per assicurare la tutela agli agenti in servizio.