Irpinia, travolto dal trattore: grave in ospedale E' accaduto ieri pomeriggio a Grottaminarda. L'85enne è stato poi trasferito a Eboli.

di Andrea Fantucchio

Una distrazione fatale, mentre metteva in moto il trattore. E' rimasto schiacciato dalle ruote del mezzo agricolo e adesso è in coma: lotta fra la vita e la morte. A finire in ospedale un 85enne di Grottaminarda, paese in provincia di Avellino. Secondo una prima ricostruzione l'uomo - ieri pomeriggio - si trovava nella sua proprietà. Poco dopo aver acceso il motore del trattore sarebbe avvenuto l'incidente. A lanciare l’allarme un familiare, un’ambulanza è arrivata a sirene spiegate. Il personale medico si è avvicinato all'85enne: il pensionato era grave, ma per fortuna respirava ancora. E’ stato così trasferito all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino.

Nella struttura ospedaliera del Tricolle gli specialisti gli hanno fornito le prime cure. Gli esami ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato diverse ferite al torace e alla testa. Poi è stato disposto un nuovo trasferimento, questa volta in eliambulanza, all’ospedale di Eboli. Dove l’85enne si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. La prognosi è riservata.

La notizia dell’incidente si è velocemente diffusa nella comunità d’appartenenza dell’uomo e tanti hanno voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia. I medici della struttura salernitana stanno facendo tutto il possibile per stabilizzare le condizioni dell’85enne. A occuparsi della ricostruzione dell’accaduto i carabinieri: i militari hanno eseguito tutti i rilievi necessari per definire la dinamica di quello che sembra uno sfortunato incidente. Purtroppo gli episodi analoghi che hanno come protagonisti degli anziani sono molto diffusi: solo questa mattina, a Ortona, un 84enne ha perso il controllo di un motocoltivatore ed è rimasto incastrato sotto il mezzo agricolo. Ha riportato diverse ferite alle gambe, ma non è in pericolo di vita.