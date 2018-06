Si allontana di casa, cade nel dirupo: salvato Caposele. A far partire la chiamata ai soccorsi la moglie del 75enne.

di Andrea Fantucchio

Non era tornato a casa. E lei era preoccupata, lui non si era mai allontanato tanto. Così è partita la chiamata ai carabinieri. «Mio marito è scomparso, dovete cercarlo!». Erano da poco trascorse le 3,30. I militari della compagnia di Montella, agli ordini del comandante Rocco De Paola, hanno fatto subito scattare le ricerche. Il 75enne scomparso non aveva con sé il cellulare: rintracciarlo si è rivelato così un'impresa ardua. L'uomo si è allontanato di casa ieri notte.

I carabinieri hanno "battuto" a palmo a palmo le campagne e i luoghi impervi di Caposele, non lontano dall'abitazione dell'anziano. Ore di ricerche ininterrotte fino a quando i militari dell'Aliquota Radiomobile lo hanno individuato in un dirupo. Per il recupero è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lioni. Un intervento di soccorso tempestivo ed efficace. Dopo il recupero il ferito è stato affidato alle cure del personale medico del 118. Il 75enne aveva forti dolori a braccia e gambe ed è stato trasportato all'ospedale di Oliveto Cetra. Gli specialisti hanno escluso lesioni agli organi interni. Le condizioni dell'uomo ora sono stabili, non è pericolo di vita.