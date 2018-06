Violento incidente sull'Ofantina: tre feriti in ospedale|FOTO Un 53enne è stato trasferito in codice rosso al Moscati. Gli altri due a Solofra.

di Andrea Fantucchio

E' di tre feriti, di cui uno grave, il bilancio del violento incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio lungo l'Ofantina, all'altezza di Montella, comune dell'Alta Irpinia. Nello schianto sono state coinvolte tre vetture: due procedevano in direzione di Nusco, l'altra nel senso opposto (Le foto a fine articolo).

Immediata è partita la chiamata che ha innescato l'intervento dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente, al chilometro 334, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, agli ordini del luogotenente Stefano Nazzaro, delle ambulanze e poi i vigili del fuoco del distaccamento di Montella. I militari hanno rallentato il traffico permettendo ai pompieri di intervenire.

I caschi rossi si sono rivelati determinanti nel prestare i primi soccorsi agli automobilisti. Particolarmente delicato l'intervento di recupero dell'uomo al voltante di una delle tre vetture. I caschi rossi lo hanno tirato fuori dall'auto che si era accartocciata a causa del violento urto, trasformandosi in una prigione di lamiere. Il ferito, si tratta di un 53enne di Civitavecchia in provincia di Roma, era ancora cosciente ed è stato affidato alle cure del personale medico.

Poi è partita la corsa in direzione dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Dove sarà sottoposto a tutti gli esami strumentali, la prognosi è riservata. Gli altri due uomini coinvolti nell'incidente, dei quali non sono state rese note le generalità, sono invece stati trasferiti in codice giallo all'ospedale Landolfi di Solofra.

Toccherà proprio ai militari della stazione di Montella ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto dopo aver eseguito tutti i rilievi necessari. A quel punto sarà possibile stabilire eventuali responsabilità. Intanto è stato chiamato il carroattrezzi che si occuperà di trasportare le auto coinvolte nell'incidente al vicino deposito giudiziario. Si è velocemente creato un intenso traffico in zona e ora le forze dell'ordine sono in attesa del personale Anas. I carabinieri sono stati impegnati anche neutralizzare l'olio sull'asfalto che avrebbe potuto provacare altri incidenti stradali. L'Ofantina si conferma strada a elevato tasso di sinistri a causa della velocità sostenuta raggiunta dagli automobilisti in molti tratti rettilinei.