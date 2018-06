Montoro, due auto bruciano nella notte: si indaga Non si esclude la pista dolosa. E' accaduto nella Frazione di Piano.

di Andrea Fantucchio

I residenti sono stati svegliati dall'odore acre del fumo, poi hanno visto le fiamme. Così è partita la chiamata ai soccorsi. Una telefonata è stata raccolta dai vigili del fuoco intorno alle 4.00 della scorsa notte. In via Cappella Cerrato, stradina della frazione Piano di Montoro, sono intervenuti i mezzi dei caschi rossi e i carabinieri. I pompieri hanno fatto il possibile per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Purtroppo l'incendio una Volkswagen Polo, di proprietà di una donna del posto, e si sono propagate avvolgendo anche una Fiat Punto parcheggiata nelle vicinanze. I danni per questa seconda vettura sono stati più lievi. I militari hanno già ascoltato i proprietari dell'auto. A coordinare le indagini i carabinieri della compagnia di Baiano, agli ordini del comandante Gianluca Candura. Non si esclude la pista dolosa.