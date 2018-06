A16, auto in fiamme con famiglia a bordo: arrivano i pompieri E' accaduto nel territorio di Castel del Lago,

di AnFan

L'auto ha preso fuoco, loro sono riusciti a fermarla e a uscire appena in tempo. E' accaduto oggi pomeriggio, lungo l'autostrada A16, Napoli-Canosa, al km 69, nel territorio di Castel del Lago in direzione Canosa. Dopo che la vettura ha preso fuoco, probabilmente a causa di un guasto elettrico, è partita la chiamata ai vigili del fuoco. I pompieri hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. (A fine articolo le foto dell'intervento dei caschi rossi) Dopo aver tranquillizzato la famiglia originaria di Grottominarda, comune in provincia di Avellino.